В Кандалакше капитально отремонтировали крыши четырёх многоквартирных домов

В Мурманской области продолжается сдача многоквартирных домов после капитального ремонта. В частности, в Кандалакше подрядчик закончил приводить в порядок крыши сразу четырёх жилых объектов. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

«В Кандалакшском районе кампания по капитальному ремонту домов завершена на 50%. На прошлой неделе подрядчик точно в срок закончил приводить в порядок крыши дома №19 на улице Первомайской, дома №24 на улице Батюты и домов №№8 и 10 на улице Наймушина. Работы на этих объектах начались в середине апреля. Правильная организация процесса и неукоснительное соблюдение технологии позволило завершить ремонт вовремя», - отметил Фёдор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, всего в 2021 году в Кандалакшском районе капитальный ремонт пройдёт в 16 многоквартирных домах. На восьми жилых объектах работы уже завершены. Подрядчики продолжают приводить в порядок фасады двух многоквартирных домов и крыши четырёх жилых зданий. Объявлен конкурс по выбору подрядчика для замены внутридомовых инженерных сетей в двух домах в Алакуртти.