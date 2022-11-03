В Кандалакше мероприятия ко Дню народного единства пройдут на новой морской набережной

В Кандалакше мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут на новом объекте благоустройства – морской набережной «Город у Белого моря».

На площадке запланированы выступления творческих коллективов Кандалакшского района, а также фольклорного ансамбля «Казачья доля» из Санкт-Петербурга. Кроме того, на набережной откроется выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, игровые и тематические поляны, пройдут мастер-классы, а гостей будут угощать наваристой северной ухой и ароматным чаем.

Начало мероприятий 4 ноября в 13.00.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, «Город у Белого моря» – это проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года, реализованный региональным министерством градостроительства и благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото: https://gov-murman.ru