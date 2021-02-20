В Кандалакше, Мончегорске, Апатитах и Ковдорском районе появятся открытые пространства для поддержки молодёжных инициатив

По итогам конкурсных отборов, которые проводились в 2020 и 2021 годах, Кандалакша, Мончегорск, Апатиты и Ковдорский район получат в этом году субсидии на создание пространств для поддержки молодежных инициатив. На эти цели из регионального бюджета выделены средства на общую сумму 11,5 млн рублей.

Постановление правительства Мурманской области подписано и опубликовано.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, молодёжные пространства будут создаваться в соответствии с концепцией, специально разработанной министерством для каждого получателя. Их главная задача – обеспечивать возможность для реализации мероприятий и проектов в новых форматах.

Напомним, технология развития в муниципалитетах инфраструктуры «точек притяжения» творческих людей была проработана по поручению главы региона Андрея Чибиса.