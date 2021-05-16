Мурманская область. Арктика (16+)16.05.21 12:00
В Кандалакше началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
В Кандалакше в рамках национального проекта «Демография» началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе. В ходе рабочего визита в Кандалакшский район объект посетил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.
«На сегодняшний день на стройплощадке уже начались подготовительные работы. Готово ограждение, ведётся вертикальная планировка. Задача подрядчика – до конца месяца перейти к устройству основания фундамента», – отметил Владислав Сандурский.
Как сообщает региональное Министерство строительства, конкурс на возведение ФОКа в Кандалакше выиграл ООО «Белый дом». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
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Последние комментарии
Вася
15.05.21 14:40
Вы там совсем рехнулись??? ЧТО такого Важного делает обычная продуктовая сеть? Может она дофига дотаций региону даст? или рабочих мест? или налогов? А может она поможет развитию региона?? Накой хрен В
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