В Кандалакше обновлён парк семейного отдыха

В 2020 году в рамках программы поддержки местных инициатив в Кандалакше реализован проект «Обустройство парка семейного отдыха».

Региональное Министерство градостроительства и благоустройства сообщает, что проведен большой объем работ. В частности, тротуарной плиткой вымощена пешеходная дорожка вдоль всего парка, для удобства горожан смонтированы лестницы с пандусами и дополнительное освещение, в том числе столбы с архитектурными плафонами. Приобретены скамейки и урны, появились световые консоли.

Благоустройство данной территории началось в рамках плана первоочередных мероприятий правительства Мурманской области по повышению качества жизни и обеспечению экономического развития региона на 2019 год. Тогда была установлена детская площадка за зданием администрации. Ее основание, ограждение, видеонаблюдение и освещение были выполнены в том числе за счет софинансирования из местного бюджета.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2020 году в Кандалакше ведется обустройство набережной. Это проект – финалист Всероссийского конкурса по благоустройству в малых городах и исторических поселениях в 2019 году.

Кроме того, в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» в Кандалакшском районе в этом году благоустроены дворовые территории 16 многоквартирных домов.