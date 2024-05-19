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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.24 18:00

В Кандалакше образцовый самодеятельный коллектив ансамбля танца «Юность» принимает поздравления с 50-летием

Во Дворце культуры «Металлург» состоялся юбилейный концерт коллектива. С «золотым» юбилеем ансамбль и его бессменного балетмейстера Людмилу Грибанову поздравили депутаты Мурманской областной Думы Ирина Просоленко и Михаил Павлов.

- За 50 лет «Юность» заняла лидирующие позиции среди хореографических коллективов города и области. Репертуар ансамбля очень разнообразен - детские, эстрадные, классические и народные танцы. Жизнь у артистов насыщенна и увлекательна: уроки, репетиции, концерты, конкурсы. Талантливый педагог, многогранная творческая личность, Людмила Грибанова по праву гордится своими учениками, - отметила в своём поздравлении Ирина Просоленко.

- Счастлив вместе с коллегой встретить этот праздник среди бесконечно талантливых детей и всех причастных к «Юности». В зале случилось настоящее волшебство - мы увидели, как заветная мечта может стать делом всей жизни. Все новые и новые звезды загораются в созвездии «Юность» и это личная заслуга недосягаемо талантливого балетмейстера, - подчеркнул Михаил Павлов.

Парламентарии пожелали коллективу огромной творческой энергии, сил и бодрости на пути к новым успехам.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/c12/un407plcqyeznxynuooyntwx5bb5t5k5.jpeg

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