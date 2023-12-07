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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.23 14:40

В Кандалакше обсудили, как сделать туризм круглогодичным

В Кандалакше представители комитета по туризму, администрации города, а также команда аттестованных гидов и региональных туроператоров обсудили план развития туризма с предпринимательским сообществом и молодежью.

Встречи прошли в рамках разработки планов развития туризма в муниципалитетах. Кандалакша уже сегодня активно работает с туристами, но в основном в летний период. Главный вопрос – как сделать туризм в Кандалакше круглогодичным.

В Кандалакше важно работать над развитием зимних программ. Для этого необходима серьезная работа над развитием сети маршрутов для пешего и снегоходного туризма.

«Первоочередная задача при развитии туристических маршрутов – обеспечение безопасности, причем как для гостей, так и для природы. Мы с 2022 года ведем работу по формированию реестра маршрутов, рекомендованных для самостоятельного прохождения туристами. На каждый маршрут разрабатывается паспорт, с подробным описанием как самого маршрута, так и всех вопросов, связанных с безопасностью его прохождения. На сегодняшний день в реестр включено более 20 маршрутов, три из которых проходят по территории Кандалакшского района», – отметил председатель регионального Комитета по туризму Александр Елисеев.

С реестром рекомендованных маршрутов можно ознакомиться на сайте комитета по туризму Мурманской области по ссылке.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, процесс разработки планов по развитию туризма в муниципалитетах стартовал в июле текущего года. Комитет по туризму совместно с администрациями муниципальных образований и агентств развития территорий начали работу с определения главной проблемы и формулировки цели. Проблемы и цели в каждом муниципалитете свои, так же, как и уникальные особенности, вокруг которых и строится вся работа.

На сегодняшний день разработаны планы для 14 муниципальных образований, все мероприятия и инструменты сгруппированы в 5 блоков: «Развитие инфраструктуры», «Привлечение кадров», «Развитие маршрутов и туристических продуктов», «Маркетинг и продвижение», а также формирование календаря событийных мероприятий, на которых ждут туристов «51 событие».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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