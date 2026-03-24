В Мурманской области стартует ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.03.26 16:00

В Кандалакше около 50 спортсменов боролись за медали Полярной олимпиады на первенстве Мурманской области по санному спорту

На санных ледовых трассах Кандалакши провели первенство Мурманской области по санному спорту. Лучших определяли в рамках 66-го Праздника Севера учащихся в дисциплинах «натурбан-одноместные сани» и «натурбан-двухместные сани». Всего побороться за место на пьедестале решили порядка 50 саночников в возрасте от 12 до 20 лет.

С напутственным словом на открытии выступила начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Кандалакшского муниципального округа Ирина Федорова. Она пожелала участникам ярких эмоций и справедливой борьбы.

В одноместных санях, каждый в своей возрастной категории, победителями стали Артем Прокофьев, Евгений Кудрявцев, Семён Поршнев, Егор Рубашенков, Дарина Макушева, Мария Родина, Ангелина Коварнина, Руслана Постумент. Серебряные медали завоевали Артем Милевич, Матвей Егоров, Павел Мазурмович, Матвей Дорофеев, Яна Максимова, Злата Акудович, Ксения Куранова, Дарина Труфанова. Обладателями «бронзы» стали Максим Пряников, Федор Баринов, Кирилл Егоров, Степан Шабанков, Полина Трушнина, Анна Василакина, Татьяна Захарова и Александра Поршнева.

В двухместных санях победили Михаил Жуков и Евгений Кудрявцев, Матвей Егоров и Максим Шабанков, Семен Поршнев и Данил Постумент. Вторыми стали Максим Пряников и Артем Прокофьев, Федор Баринов и Павел Мазурмович, Тимур Айсин и Матвей Сердюков. На третьем месте Кирилл Фомин и Дмитрий Башко, Кирилл Егоров и Даниил Максимов.

Напомним, соревнования по санному спорту в рамках Праздника Севера учащихся проводятся в Кандалакше с 1992 года и за это время стали традицией Кольского Заполярья. На протяжении многих лет Полярная олимпиада объединяет юных спортсменов на юге области, создавая дружескую соревновательную атмосферу.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/564240/#&gid=1&pid=1

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»