В Кандалакше около 50 спортсменов боролись за медали Полярной олимпиады на первенстве Мурманской области по санному спорту

На санных ледовых трассах Кандалакши провели первенство Мурманской области по санному спорту. Лучших определяли в рамках 66-го Праздника Севера учащихся в дисциплинах «натурбан-одноместные сани» и «натурбан-двухместные сани». Всего побороться за место на пьедестале решили порядка 50 саночников в возрасте от 12 до 20 лет.

С напутственным словом на открытии выступила начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Кандалакшского муниципального округа Ирина Федорова. Она пожелала участникам ярких эмоций и справедливой борьбы.

В одноместных санях, каждый в своей возрастной категории, победителями стали Артем Прокофьев, Евгений Кудрявцев, Семён Поршнев, Егор Рубашенков, Дарина Макушева, Мария Родина, Ангелина Коварнина, Руслана Постумент. Серебряные медали завоевали Артем Милевич, Матвей Егоров, Павел Мазурмович, Матвей Дорофеев, Яна Максимова, Злата Акудович, Ксения Куранова, Дарина Труфанова. Обладателями «бронзы» стали Максим Пряников, Федор Баринов, Кирилл Егоров, Степан Шабанков, Полина Трушнина, Анна Василакина, Татьяна Захарова и Александра Поршнева.

В двухместных санях победили Михаил Жуков и Евгений Кудрявцев, Матвей Егоров и Максим Шабанков, Семен Поршнев и Данил Постумент. Вторыми стали Максим Пряников и Артем Прокофьев, Федор Баринов и Павел Мазурмович, Тимур Айсин и Матвей Сердюков. На третьем месте Кирилл Фомин и Дмитрий Башко, Кирилл Егоров и Даниил Максимов.

Напомним, соревнования по санному спорту в рамках Праздника Севера учащихся проводятся в Кандалакше с 1992 года и за это время стали традицией Кольского Заполярья. На протяжении многих лет Полярная олимпиада объединяет юных спортсменов на юге области, создавая дружескую соревновательную атмосферу.

