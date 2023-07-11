Мурманская область. Арктика (16+)11.07.23 10:15
В Кандалакше отремонтировали дворовую территорию
Передвигаться по двору с комфортом – теперь такая возможность есть у жителей дома номер семь по улице Данилова в Кандалакше.
Там подрядчики завершили капитальный ремонт дворовой территории: заменили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, установили новый бордюрный камень.
Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2023 году в Мурманской области будут капитально отремонтированы 122 дворовые территории в 20 муниципалитетах. А общее их количество за 4 года превысит тысячу. Такие работы ведутся в рамках стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом.
Фото: https://gov-murman.ru
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