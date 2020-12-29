В Кандалакше планируют модернизировать инфекционную службу

В Кандалакшском районе планируется создать инфекционное отделение на 20 коек. Об этом на заседании правительства региона сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы рассматриваем с коллегами из Минстроя и Минздрава возможность создать инфекционное отделение. Потому что сейчас пациентов, в том числе и детишек, приходиться возить на лечение далеко от дома», – отметил губернатор.