В Кандалакше подрядчик на неделю раньше завершил капитальный ремонт фасада дома на улице Первомайской

В Кандалакше подрядчик на неделю раньше завершил капитальный ремонт фасада дома №61 на улице Первомайской. Об этом сообщила и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«Работы начались в середине мая. За это время подрядчик восстановил штукатурный слой, нанес на него шпаклевку, грунтовку и свежую краску. Колористические решения для объекта выбирала администрация города. Также в ходе капитального ремонта были приведены в порядок балконные плиты. Все работы подрядчик завершил на неделю раньше установленных контрактом сроков», - отметила Юлия Барсукова.

Оформление дома с торцевой части администрация Кандалакшского района планирует дополнить муралами, сообщает Министерство строительства Мурманской области.