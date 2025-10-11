В Кандалакше подвели итоги первого года работы женского клуба «Дива Севера»

Благодаря нацпроекту «Демография», который реализуется по инициативе президента В.В. Путина, в Мурманской области прошла модернизация служб занятости. Одно из нововведений – женские клубы, которые созданы при кадровых центрах. В различных муниципальных образованиях региона действует шесть подобных объединений. До конца года планируется открыть женский клуб в Ковдоре.

Кандалакшская «Дива Севера» открылась одной из первых и сразу стала весьма популярным местом притяжения.

- Здесь помогают развиваться, проводить досуг, реализовывать свой предпринимательский потенциал и, возможно, найти своё призвание, - подчеркнула депутат областной Думы Ирина Просоленко.

В числе направлений работы клуба: эффективное управление личными финансами, построение карьеры, смена профессиональной деятельности, приобретение навыков уверенного поведения на рынке труда, открытие и развитие талантов, обмен опытом. За год работы семь женщин обучились в рамках национального проекта «Кадры», двенадцать кандалакшанок открыли собственное дело, восемнадцать – трудоустроились.

По мнению руководителя аппарата областной Думы, регионального координатора партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией» Светланы Виденеевой, главный итог деятельности – клуб признан женщинами как полезная и интересная площадка:

- «Дива Севера» объединила в своём теплом кругу, который с каждым днём становится шире, женщин не только с интересными идеями, но и проблемами, которые обсуждаются и становятся решаемыми.

Самую важную оценку дают участницы, которые единодушно отмечают, что здесь атмосфера заряжается успехом, клуб – это возможность знакомства и общения, это пространство, наполненное энергией взаимного уважения и вдохновения. И женщины едины ещё в одном – нужно встречаться чаще.

Торжественное мероприятие завершилось вручением Благодарственных писем наиболее активным участницам.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33227/