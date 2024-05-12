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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.24 12:00

В Кандалакше полицейские-кинологи устроили для школьников увлекательную экскурсию, познакомив ребят с работой служебных собак

В Кандалакше сотрудники отдела полиции пригласили в гости учеников первого класса средней школы №10, чтобы рассказать им о своей профессии.

У дверей здания отдела полиции школьников радушно встретили кинолог Вера Стрыгина и её четвероногий напарник - немецкая овчарка по кличке Яша.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, Вера Сергеевна рассказала ребятам о своей профессии, об условиях содержания собак, объяснила, какие породы собак отбирают для службы. Кинолог подчеркнула, что каждая собака обучается индивидуально, специализируясь на одном направлении в работе, а затем продемонстрировала первоклассникам общий курс дрессировки. Дети увидели, как служебная собака четко отрабатывает команды, подаваемые как голосом, так и жестами.

Особый восторг у детей вызвало умение полицейской собаки без труда обнаружить спрятанные предметы. С полуслова понимая команду, «четвероногий напарник» тут же находил «тайники». После выступления ребята смогли погладить служебную собаку и попробовать отдать ей несколько простых команд.

Знакомство школьников с профессией полицейского продолжилось демонстрацией служебного автотранспорта – автомобилями патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб.

В завершении мероприятия школьники задали полицейским вопросы, касающиеся дрессировки, и сделали памятные фото с кинологом и его четвероногим напарником. Юные гости остались в восторге от знакомства с такой увлекательной полицейской профессией кинолога.

 

Фото: https://51.xn--b1aew.xn--p1ai/

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