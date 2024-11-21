В Кандалакше после капитального ремонта крыши сдан очередной дом

В Кандалакшском районе продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. Всего в этом году здесь планируется провести 42 вида работ на 18 объектах.

«Сейчас кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов находится в активной фазе. Большая часть объектов – на завершающей стадии. Так, например, завершены работы по капитальному ремонту крыши дома №13 на улице Шевчука в Кандалакше. Подрядчик полностью заменил скатную кровлю и привел в порядок чердачное помещение, в котором была тщательно выполнена теплоизоляция вентиляционных шахт, канализационных выпусков и устройство дополнительного слоя вдоль внешних стен по периметру чердака. Благодаря этим работам будут минимизированы теплопотери и образование наледи на крыше», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, всего на сегодняшний день 10 видов работ по капитальному ремонту завершены в пяти домах, во всех заменены внутридомовые инженерные сети, в трех – приведены в порядок крыши, и в одном – фасад и подвал. До конца года работы будут закончены и на остальных объектах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/