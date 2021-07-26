В Кандалакше построят новое здание школы 1 на 800 мест

В рамках государственной программы «Развитие образования» в Кандалакше будет построено новое здание школы №1 на 800 мест. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Хорошая новость – федеральный центр, Министерство просвещения России в рамках госпрограммы «Развитие образования» поддержало нашу заявку, и теперь в Кандалакше появится новое здание школы №1 на 800 мест. Сейчас там здание постройки 80-летней давности, понятно, что оно очень старое, этот вопрос неоднократно обсуждался», – отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что все необходимые решения приняты, и проектирование объекта начнётся уже в текущем году, сообщает региональное Министерство информационной политики.