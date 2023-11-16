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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.23 11:30

В Кандалакше предприниматель решил сэкономить на услугах по обращению с ТКО

В Кандалакше появилась «заколдованная» контейнерная площадка. Как по мановению волшебной палочки на одной из контейнерных площадок в Кандалакше стали появляться горы отходов. Буквально за несколько часов полупустые баки заполняются мусором – на это обратили внимание местные жители, а затем и власти, которым пришлось провести собственное расследование, чтобы установить истинную причину перенакопления контейнеров.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», благодаря размещенным напротив площадки камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что захламляет контейнерную площадку местный предприниматель. По всей видимости, он решил сэкономить на плате за услугу по обращению с ТКО и вполне осознанно нарушил права жильцов ближайших домов, которые пользуются контейнерной площадкой и исправно оплачивают услугу по обращению с ТКО.

За такого рода нарушения виновным может грозить ответственность, предусмотренная статьей 8.2. КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Кроме того, в том случае, если будет установлено, что предприниматель не заключил договор с региональным оператором, по решению суда ему придётся заплатить за услугу за все время её оказания, то есть с 2019 года. При этом сумма может быть очень внушительная.

Согласно федеральному законодательству, все предприятия и организации обязаны заключить договоры с регоператором, поскольку именно они несут ответственность за те отходы, которые образуются в результате их коммерческой деятельности, включая ТКО. Одна из целей регоператора – обеспечить легальную деятельность коммерческих организаций при обращении с ТКО. Наряду с претензионно-исковой работой Мурманский филиал АО «Ситиматик» проводит инспекционные выезды по адресам, где ведётся коммерческая деятельность без договоров на обращение с ТКО. Ежедневно «уклонистам» от оплаты направляются досудебные уведомления, а те, кто не реагирует, погашают долги через суд. Кроме того, проводимый компанией анализ образования ТКО у предпринимателей на территории Мурманской области позволяет при необходимости скорректировать потребность в транспорте и контейнерах.

 

Фото предоставила пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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