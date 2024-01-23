В Кандалакше проведут всероссийские соревнования и первенство России по санному спорту

В январе на санной ледовой трассе Кандалакши пройдут всероссийские соревнования и первенство России по санному спорту. Всероссийские соревнования «Молодёжные игры» пройдут с 25 по 26 января. С 30 по 31 января участники выйдут на старт первенства России.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, спортсменам предстоит состязаться в дисциплинах натурбан – одноместные сани и натурбан – двухместные сани.

Бросить вызов соперникам планируют более 70 саночников из Кандалакши, Кировска, Братска и Иркутской области.

Фото: https://gov-murman.ru