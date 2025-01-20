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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.25 16:00

В Кандалакше проведут всероссийские соревнования и первенство России по санному спорту

Кандалакша станет площадкой проведения крупных спортивных состязаний по санному спорту. Именно здесь на санной ледовой трассе 28 и 29 января пройдут соревновательные заезды всероссийских соревнований «Молодёжные игры», а 2 и 3 февраля спортсмены выйдут на старты первенства России. 

Всероссийские соревнования «Молодёжные игры» успели стать традиционными, в этом году они проводятся в пятый раз. Бросить вызов соперникам планируют более 90 спортсменов из Иркутской и Мурманской областей в возрасте от 12 до 20 лет. Спортсменам предстоит состязаться в дисциплинах натурбан – одноместные сани и натурбан – двухместные сани. 

Напомним, в 2024 году всероссийские соревнования «Молодёжные игры» принесли кандалакшским спортсменам 8 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей.

 

 

Фото (Кандалакшская спортивная школа по санному спорту): https://gov-murman.ru/info/news/

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