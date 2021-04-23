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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.21 12:30

В Кандалакше пройдёт слёт инструкторов и актива регионального добровольческого движения «Новое поколение»

Кандалакшская молодёжная общественная организация по поддержке и развитию общественной активности молодёжи «Новое поколение» 23 и 24 апреля проводит слёт для инструкторов и актива регионального добровольческого движения Мурманской области. Участниками мероприятия станут более 40 представителей общественных объединений, добровольческих движений, инициативных групп из 12 населённых пунктов региона.

Программа слёта включает дискуссии, лекции, тренинги, деловые игры и интерактивные занятия, направленные на развитие компетенций в сфере организации волонтёрской деятельности, навыков работы с добровольцами и добровольческими организациями.

Ведущими мероприятия выступят руководитель Карельской региональной общественной молодёжной организации «Центр развития добровольчества» Дарья Маковецкая и заместитель руководителя Юлия Маликина.

Начало слёта в 11.00 на базе Центра содействия социальному развитию молодёжи «Гармония» (ул. 50 лет Октября,  8, сектор по работе с молодёжью «Содействие»).

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