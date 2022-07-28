В Кандалакше работает студенческий медицинский отряд «Лечу» из Санкт-Петербурга

Студенческий медицинский отряд «Лечу» из Санкт-Петербурга приступил к работе в Кандалакше. В его состав вошли восемнадцать человек, которые трудоустроены в районную больницу в качестве младшего и среднего персонала, а также практикантов.

Будущие квалифицированные специалисты на протяжении месяца будут трудиться в терапевтическом, хирургическом, гинекологическом, реанимационном и патологоанатомическом отделениях. Для них это не только возможность получить реальные знания опытным путём, но и хорошо заработать в летний период. Как отмечает командир отряда Андрей Жихарев, заработная плата с учётом северных надбавок в Кольском Заполярье гораздо выше, чем в других регионах.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, со своей стороны руководство больницы обеспечивает студентов не только рабочими местами и ежедневным кураторством, но также местом проживания на период визита и активным досугом. Подобные меры помогают решить проблему с «кадровым голодом» в медицинских учреждениях. По словам главного врача Натальи Лобановой, это первый и очень важный опыт сотрудничества, за счёт которого планируется привлечь к трудоустройству молодых специалистов из высших учебных заведений Северо-Западного округа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/