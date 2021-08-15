В Кандалакше развивается туристическая инфраструктура

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова во время рабочей поездки в Кандалакшский район встретилась с получателями региональной субсидии на развитие инфраструктуры.

Вице-губернатор совместно с председателем регионального Комитета по туризму Александром Елисеевым посетили два объекта. Первый – строящийся комплекс придорожной инфраструктуры. На реализацию проекта индивидуальный предприниматель Владик Сафаров получил 800 тысяч рублей. Второй – проект индивидуального предпринимателя Алексея Зубарева по строительству мини-гостиницы в Кандалакше.

«Видны результаты финансовой поддержки, которую оказывает правительство региона субъектам туриндустрии. В прошлом году мы ставили в приоритет создание придорожной инфраструктуры и новых мест размещения, эти проекты прошли отбор, а сегодня уже видим гостиницу с полной бронью и большое современное кафе, которое откроется в ближайшие месяцы», - отметила Ольга Кузнецова.

Конкурсный отбор на предоставление субсидии проводится регулярно. Субсидии можно получить при реализации проектов по двум специализациям:

«Инфраструктурные проекты» – создание и обустройство гостиничных, туристско-рекреационных комплексов, объектов придорожной и другой туристской инфраструктуры. С этого года максимальный размер субсидии – 1 миллион рублей.

«Сопутствующее оборудование для организации туристской деятельности» – приобретение оборудования, необходимого для осуществления деятельности. Максимальный размер субсидии – 500 тысяч рублей.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, подать заявку на текущий этап можно до 3 сентября. Консультации по вопросам подготовки документов для участия в отборе можно получить в отделе реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туриндустрии по телефонам: 8 (8152) 486- 490, 486-917 по будням дням с 14.00 до 17.00 или написав на электронную почту: kosheleva@gov-murman.ru, sadkova@gov-murman.ru.