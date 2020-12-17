В Кандалакше реализован проект благоустройства улицы Набережной

Реализация проекта благоустройства улицы Набережной завершилась в Кандалакше. Ранее новый объект во время рабочей поездки посетили губернатор Андрей Чибис и министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

В 2019 году идея стала финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов по благоустройству в малых городах и исторических поселениях, который организован в рамках национального приоритетного проекта «Жилье и городская среда». В результате проведенных работ в городе появилась новая досуговая зона, где могут отдохнуть или активно провести время северяне всех возрастов, в том числе и маломобильные группы населения.

На улице Набережной установили новую современную сцену, на которой планируют в будущем проводить городские массовые мероприятия. Также на объекте есть детская площадка, роллердром, зона отдыха и барбекю.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках контракта с подрядчиком выполнены земляные работы, устройство оснований, пешеходного мощения, покрытия из мелкозернистого асфальтобетона и гранитных плит, газона, проезжей части, наружных сетей электроснабжения, установка бортовых камней, монтаж МАФ и озеленение территории. Работы по благоустройству проводились за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.