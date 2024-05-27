В Кандалакше ремонтируют дороги по плану «На Севере – жить»

В Кандалакше началась дорожная кампания. В этом году в рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, запланировано отремонтировать шесть участков улично-дорожной сети города.

На участках дорог по улицам Путепроводная, Пронина (участок от примыкания проезда к дому №26 до пешеходного перехода между домами №№22а и 28), Партизанская (от ул. Беломорская до ул. Набережная) и на улице Набережная подрядной организацией выполнена фрезеровка проезжих частей. Завезен необходимый материал – бортовой камень, ведутся работы по подготовке к укладке.

На улице Батюты (участок ремонта от ул. Кировская аллея до ул. Наймушина с тротуаром) старое дорожное покрытие снято, идёт демонтаж старого бортового камня и укладка нового.

На улице Чкалова (от ул. Кировская аллея до дома №4 ул. Наймушина с тротуаром до дома №52 ул. Чкалова) дорожное полотно отфрезеровано и выполнены подготовительные мероприятия для укладки бортового камня. Все необходимые материалы, включая опоры освещения, завезены на объект.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в процессе работ на объектах дорожники уложат более 14 тысяч кв. метров нового асфальта на проезжей части и тротуарах, заменят более 2 тысяч метров бортового камня, установят металлические пешеходные ограждения, а также заменят люки колодцев.

Фото: https://gov-murman.ru