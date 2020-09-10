В Кандалакше руководство управляющей компании привлечено к административной ответственности за нарушения лицензионных требований

Прокуратурой города Кандалакши в апреле 2020 года была проведена проверка соблюдения требований законодательства по управлению многоквартирными домами. При обследовании жилищного фонда, находящегося под управлением ООО «УК Инициатива», были установлены многочисленные нарушения при содержании общего имущества собственников, а также придомовых территорий ряда многоквартирных домов, расположенных на улицах Первомайская, Пронина, Новая, Горького, Кировская в городе Кандалакша.

По результатам проверки прокуратурой города было возбуждено производство по делу об административном правонарушении частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Постановлениями судьи мирового судьи должностное лицо управляющей компании ООО «УК Инициатива» привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей, юридическое лицо - в размере 125 тысяч рублей.

Постановления были обжалованы управляющей компанией в вышестоящий суд.

Кандалакшский районный суд не нашёл оснований для отмены постановлений мирового судьи о привлечении должностного и юридического лица управляющей компании к административной ответственности за нарушение лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.