В Кандалакше состоялся День арктического инвестора

13 августа в Кандалакше на базе открытого этим летом центра «Мой бизнес» состоялся выездной форум «День арктического инвестора». Высокий уровень государственной поддержки бизнеса в Мурманской области отметил и.о. генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов.

«Мурманская область – уникальное место. Не так много российских регионов могут похвастаться наличием сразу двух преференциальных режимов. Предприниматель сам может выбрать, получать льготы и преференции в рамках режима ТОР или АЗ РФ, – обратился к собравшимся Игорь Носов в видеоприветствии. – Если мы посмотрим на реализацию режима Арктической зоны, то увидим, что треть всех резидентов, всех предпринимателей, которые заявили и получили статус, представляют Мурманскую область».

С момента старта работы преференциального режима АЗ РФ и по сегодняшний день Мурманская область является лидером по количеству резидентов. Сегодня это 64 компании, которые принесут региону более 84 млрд рублей инвестиций и создадут более 2300 рабочих мест.

«Наиболее популярная сфера реализации проектов – туризм – 23 проекта. И мы видим по разбивке, что больше всего резидентов приходится на север области. Кандалакша пока находится внизу списка, уже реализуются два интересных туристических проекта, но потенциал у территории впечатляющий – начиная от развития логистических проектов, заканчивая туризмом. Поэтому мы приняли решение провести выездной форум именно здесь, надеемся на продуктивный диалог с бизнесом», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Опытом в вопросе реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой поделились представители компаний – резидентов АЗ РФ: «Норд Стар» с проектом «Витино: морской порт и нефтебаза» и «Развитие» с проектом в сфере гостиничного бизнеса.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, о мерах поддержки, доступных бизнесу в регионе, рассказала генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова; о доступных займах по льготной ставке доложил руководитель ФОРМАП Андрей Дочкин; о поддержке, ориентированной на малый бизнес, – руководитель Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора Денис Скрыганов.

Мероприятие организовано Корпорацией развития Мурманской области.