В Кандалакше состоялся этап Кубка губернатора среди школьных спортивных клубов по ВФСК ГТО

В Кандалакше на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Северное сияние» 15 ноября провели зональный этап «юг» Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов по ВФСК ГТО.

По программе соревнований учащимся предстояло выполнить нормативы по пяти дисциплинам: бег на 30 метров, поднимание туловища из положения лёжа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперёд из положения стоя прямыми ногами на гимнастической скамье и подтягивание из виса на высокой перекладине. Лучшая команда определялась наименьшим количеством баллов, суммированных по местам во всех пяти дисциплинах. Победу одержали ребята из средней общеобразовательной школы №1 Ковдорского района. На втором месте команда средней общеобразовательной школы №10 Кандалакшского района. На третьем месте команда средней общеобразовательной школы №4 Полярных Зорь.

Напомним, что победителя зонального этапа «север» Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов определили 3 ноября в Легкоатлетическом манеже заполярной столицы. Им стала команда гимназии №7 Мурманска. Зональный этап «запад» проведут в Видяево 19 ноября, а 20 ноября Апатиты примут зональный этап «центр».

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, мероприятие проходит в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. Кроме сдачи нормативов ВФСК «ГТО» юные северяне состязаются в волейболе и баскетболе, а соревнования по компьютерному спорту включили в программу впервые. Масштабное физкультурное мероприятие стартовало по поручению главы региона Андрея Чибиса для активизации работы школьных спортивных клубов и организации для них соревновательного момента, в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/