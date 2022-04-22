В Кандалакше стартовала образовательная программа для предпринимателей

В Центре «Мой бизнес» в Кандалакше стартовала традиционная обучающая программа «Азбука предпринимателя».

На протяжении трёх дней спикер программы – Кристина Кирияк, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, – вместе с участниками рассмотрит шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия.

Участие в тренинге позволит изучить финансовое планирование, подсчитать необходимый стартовый капитал и определить его источники, а также приобрести навыки и энергию для создания своего дела.

За этот период участники откроют для себя азы предпринимательства и юридические аспекты, поработают в группах, обсудят дальнейшие аспекты своего развития и создадут план совместных действий. Результатом станет разработка бизнес-плана.

По окончании курса все участники получат сертификаты о прохождении обучения.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru