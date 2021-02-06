В Кандалакше во время пожара в жилом доме погиб мужчина

В Кандалакше на улице Спекова ночью 6 февраля произошёл пожар в двухэтажном деревянном жилом доме №11. Горели два подъезда и кровля. Произошло частичное обрушение кровли со стороны третьего подъезда. Из огня были спасены два человека, ещё 15 эвакуированы.

На место пожара, произошедшего около 4 часов 15 минут, с целью координации деятельности правоохранительных органов выехал прокурор г. Кандалакша Лоскутов Владимир Петрович.

По предварительным данным следствия, причиной пожара стало неосторожное обращение с непотушенной сигаретой. По плану доследственной проверки назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Сейчас возгорание ликвидировано, продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ, в настоящее время проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1970 года рождения. В ведомстве уточнили, что на теле погибшего установлены термические ожоги. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.