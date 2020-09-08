В Кандалакше за реализацию пивных напитков и продуктов питания с истекшим сроком годности предприниматель привлечён к административной ответственности

Прокуратурой города Кандалакши Мурманской области в ходе проверки по обращению жителя установлена деятельность по розничной торговле алкогольной и пищевой продукцией с истекшим сроком годности в павильоне-закусочной, расположенном на территории города.

Данное нарушение обязательных требований к реализации указанной продукции является существенным по своему характеру, характеризуется значительной степенью опасности и создает реальную угрозу причинения вреда неопределенному кругу лиц, поскольку продукция, не соответствующая требованиям нормативных документов, является некачественной, непригодной для использования по назначению и, как следствие, опасной для жизни и здоровья граждан.

По результатам проверки прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении хозяйствующего субъекта, осуществляющего реализацию алкогольной продукции к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 4 сентября 2020 года заявление прокурора удовлетворено. Предприниматель привлечён к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с изъятием продукции, являющейся предметом административного правонарушения.

Решение в законную силу не вступило.