В Кандалакше зафиксированы вопиющие случаи нарушения правил использования площадок для складирования твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов

Сразу по нескольким адресам неизвестные сгрузили тяжёлый строительный мусор, в том числе фрагменты сгоревшей деревянной постройки. Подобное обращение с указанными отходами ведёт к быстрому захламлению площадок и делает работу мусоровывозящих компаний на таких участках невозможной.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», капитальный ремонт в любых строениях строго регламентирован. Организация, занимающаяся этими работами, обязана согласовать свои действия с контролирующими органами, получить необходимые разрешения и определить порядок вывоза образующихся в ходе ремонта отходов. Бесконтрольное складирование отходов после ремонта на площадках для твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО) недопустимо. Игнорируя этот факт, собственники жилья, а также компании, специализирующиеся на проведении ремонтных работ, создают несанкционированную свалку, за что, согласно действующему законодательству, предусмотрена административная ответственность.

Площадки КГО предназначены для складирования только крупногабаритных отходов. Это старая мебель, коробки, отслужившая свое бытовая техника, отходы от текущих ремонтов – обои, двери, оконные рамы и т.д. Остатки разобранных стен к таким отходам не относятся. Размещение крупногабарита рядом с контейнерами, на тротуарах и проезжей части также недопустимо. КГО должны складироваться в разобранном либо ином состоянии, исключающем возникновение угроз для жизни и здоровья персонала оператора по обращению с ТКО, а также для технической исправности мусоровозного транспорта. Контейнеры для ТКО предназначены исключительно для складирования отходов, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товаров, которые утратили свои потребительские свойства в процессе их использования физлицами также в жилых помещениях.

По действующим в России санитарным нормативам спецтехника забирает крупногабаритные отходы не реже одного раза в 10 суток зимой, а в тёплое время года – не реже одного раза в неделю. Выгрузка контейнеров для смешанных отходов при температуре плюс 4 и ниже допускается один раз в три дня, в теплое время года проводится в ежедневном режиме.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».