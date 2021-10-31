В Кандалакше завершается работа над муралом, который украсит фасад многоквартирного дома на улице Первомайской.

Как рассказала и.о. генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова, по просьбе администрации Кандалакшского района подрядчик превращает фасад дома №53 на улице Первомайской в карту юга Мурманской области площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Для этого на оштукатуренную поверхность с помощью высокотехнологичного цифрового проектора был нанесён контур будущего рисунка, по которому альпинисты и нанесли красочный мурал.

Мурал готов на 70%. Как сообщает региональное Министерство строительства, сейчас идут работы на торце дома. В первых числах ноября капремонт фасада дома №53 на улице Первомайской в Кандалакше будет завершён.