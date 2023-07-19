В Кандалакше завершён ремонт дворовой территории

В Кандалакше отремонтировали дворовую территорию по ул. Пронина, 14. Здесь появилось новое покрытие и бордюрный камень, передвигаться по двору стало комфортно и безопасно.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, всего в 2023 году в Мурманской области будут капитально отремонтированы территории, прилегающие к 122 многоквартирным домам.

Работы проводятся в рамках стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом. За 4 года количество капитально отремонтированных дворов в Мурманской области выросло до 1000.

Фото: https://gov-murman.ru