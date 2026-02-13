В Кандалакше завершён ремонт подстанции Мурманской областной станции скорой медицинской помощи после затопления

Для оперативного устранения последствий происшествия и восстановления работоспособности медицинского учреждения по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» на проведение ремонтных работ из областного бюджета было выделено порядка 5,4 млн рублей.

Выполнен ремонт кровли и помещений подстанции скорой помощи. Также из областного бюджета на приобретение нового оборудования и мебели выделено порядка 1 млн рублей.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, на подстанции скорой помощи в Кандалакше круглосуточно несут дежурство 5 выездных бригад. Помощь оказывается не только жителям города Кандалакши, но и при необходимости населению Кандалакшского и Терского округов.

