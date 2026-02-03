В Кандалакше завершилось первенство России по санному спорту

На санной ледовой трассе кандалакшской спортивной школы олимпийского резерва провели первенство России по санному спорту. Лучших определяли в дисциплине «натурбан» среди юношей и девушек в возрасте от 15 до 17 лет. Всего стать частью соревнований решили 45 спортсменов из Мурманской и Иркутской областей.

Спортсмены кандалакшской спортивной школы олимпийского резерва по санному спорту показали высокий уровень подготовки, завоевав восемь из девяти медалей. Всего было разыграно три комплекта наград, в которых все золото досталось северянам.

В одноместных санях лидерами стали Семен Поршнев и Злата Акудович. Серебряную медаль завоевал Матвей Егоров. «Бронзу» забрали Евгений Кудрявцев и Мария Родина.

В двухместных санях победу одержали Матвей Егоров и Максим Шабанков. «Серебро» досталось Михаилу Жукову и Евгению Кудрявцеву. Бронзовыми призёрами стали Семен Поршнев и Данил Постумент.

Впереди у саночников новые старты. Среди основных – чемпионат и кубок России, а также всероссийские соревнования «Памяти заслуженного тренера России М.Б. Потапова».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561541/#&gid=1&pid=5