В Кандалакше завершился чемпионат Северо-Западного федерального округа по парусному спорту

На юге Мурманской области завершился чемпионат Северо-Западного федерального округа по парусному спорту в дисциплине «класс-Луч». Соревнования такого уровня Кандалакша принимала впервые.

Как сообщает региональное Министерство спорта, на протяжении нескольких дней состоялись 15 гонок у Морской набережной с участием 10 спортсменов из Мурманской, Ленинградской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга и Карелии.

По результатам соревнований победу одержал Александр Лохов из Архангельской области, «серебро» завоевал также представитель Архангельской области Илья Богданов, а «бронза» — у Михея Громова из Санкт-Петербурга.

Фото: https://gov-murman.ru