В Кандалакше завершился капитальный ремонт детской поликлиники

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая в 2022 году стала частью национального проекта «Здравоохранение», Министерство строительства Мурманской области завершило капитальный ремонт детской поликлиники в Кандалакше.

В двухэтажном здании (по адресу: ул. Батюты, 31) выполнены работы по ремонту второго этажа, фасада, кровли и входной группы, а также заменены внутренние инженерные сети. Подрядчик вышел на объект в середине 2022 года и за это время выполнил большой объем работ. Так, полностью обновлена и утеплена кровля, обновлен фасад, установлены пожарная лестница, новые двери и козырек над главным входом.

Преобразилось здание и внутри: на полу появилось новое покрытие, выполнены работы по устройству керамической плитки, окрашены стены и установлены подвесные потолки. Ремонт внутренних инженерных сетей включил в себя электротехнические и сантехнические работы, а также замену вентиляционной системы.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в настоящее время учреждение заканчивает оснащать поликлинику необходимым оборудованием и мебелью после завершенного ремонта.

Фото: https://gov-murman.ru