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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.23 10:15

В кандалакшском Дворце культуры «Металлург» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню социального работника

Лучших сотрудников учреждений социальной сферы Мурманской области поздравили спикер областной Думы Сергей Дубовой, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев, депутаты регионального парламента Ирина Просоленко и Михаил Павлов, представители муниципального образования.

Сергей Дубовой высоко оценил труд заполярных социальных работников, отметив их профессионализм и преданность избранному делу:

– Зачастую, не считаясь с личным временем, вы добросовестно выполняете свой профессиональный долг. Ваш труд полон сострадания и чуткости, сопереживания к судьбам людей. Вы как никто знаете, что порой доброе слово, сказанное от души, помогает лучше любого лекарства. Искренне благодарен специалистам сферы социальной защиты за неравнодушие к наиболее уязвимыми категориями северян – пожилыми, инвалидами, семьями с детьми, ко всем, кому необходимо особое внимание и забота государства. Пусть не гаснет свет вашей души во благо людей, нуждающихся в помощи, и пусть то добро, которое вы несёте в мир, вернётся сторицей.

Парламентарий вручил награды Мурманской областной Думы 19 работникам социальной сферы, пожелав всем сотрудникам учреждений крепкого здоровья, терпения и неиссякаемой энергии.

В рамках мероприятия прошло награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Лауреатам были вручены дипломы в 11 номинациях, в том числе за лучшую практику комплексной поддержки семей с детьми, лучшую практику помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также за созидание и долголетие в профессии.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28017/

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