В Кандалакшском и Терском округах появится новая уборочная техника

По поручению губернатора Андрея Чибиса два округа Мурманской области – Кандалакшский и Терский – получат средства на закупку уборочной техники. Из регионального бюджета на эти цели выделено более 16 млн рублей.

С 2022 года в рамках плана «На Севере – жить!» в целях повышения качества содержания территорий муниципальных образований за счет средств субсидии из областного бюджета было приобретено 70 единиц техники.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в блоке жилищно-коммунального хозяйства стратегического плана «На Севере – жить!» одной из задач является поддержание в нормативном состоянии парка коммунальной техники. Стратегический план развития «На Севере – жить!» до 2030 года сформирован на основе национальных целей, определённых Президентом России, и с учётом 72 тысяч предложений от северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/