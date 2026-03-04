В Кандалакшском индустриальном колледже открыли новую мастерскую для подготовки энергетиков

В рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» в Кандалакшском индустриальном колледже открыли мастерскую по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электрических подстанций и сетей. Новое учебное пространство нацелено на повышение качества подготовки специалистов электротехнического профиля и развитие практикоориентированного обучения.

Обновленную мастерскую посетили заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина и министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова. Открытие новой мастерской стало возможным благодаря поддержке ПАО «ТГК-1» и правительства Мурманской области.

«Для правительства Мурманской области вопросы повышения надёжности электроснабжения и, что не менее важно, подготовка квалифицированных кадров для энергетической отрасли является приоритетом. Наша главная задача – обеспечивать северян стабильным, бесперебойным электричеством. Все мы помним события января этого года, когда недалеко от Мурманска были повреждены опоры ЛЭП. Энергетики работали практически в круглосуточном режиме и, несмотря на сложные погодные условия, сделали всё возможное, чтобы ликвидировать последствия аварии в максимально короткие сроки. Такие ситуации лишь подтверждают: нам нужно готовить специалистов, и открытие мастерской позволяет решать эту важную задачу», – сказала Анна Головина и поблагодарила компанию «ТГК-1» за вклад в развитие инфраструктуры, подготовку кадров и трудоустройство выпускников колледжа.

В мастерской Кандалакшского индустриального колледжа выполнен ремонт, установлены современная мебель и специализированное оборудование, смонтированы электрифицированные стенды для проведения лабораторно-практических занятий. Обучение здесь будут проходить ежегодно около 250 студентов по направлениям подготовки электротехнического профиля.

Как подчеркнул директор Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Андрей Жарников, компанию и колледж связывает многолетнее сотрудничество: студенты проходят практику, а специалисты предприятия участвуют в проведении демонстрационных экзаменов и в чемпионатном движении «Профессионалы». С 2026 года по инициативе компании в образовательную программу по направлению «Электроснабжение» включён профильный модуль, посвящённый устройству и обслуживанию систем релейной защиты и автоматики гидроэлектростанций.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, Кандалакшский индустриальный колледж входит в топ-10 национального рейтинга по трудоустройству и заработной плате выпускников, составленному по поручению Президента России Владимира Путина. Работа по развитию системы среднего профессионального образования ведется в рамках национальных проектов и стратегического плана «На Севере – жить!». За шесть лет количество созданных лабораторий и мастерских в регионе выросло в шесть раз – с 30 до 187. В 2026 году откроется ещё не менее 20.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563246/#&gid=1&pid=10