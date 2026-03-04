Три проекта из Мурманской области претендуют на победу в народном голосовании премии «Служение»При поддержке Кольской АЭС состоялся традиционный фестиваль «Ядрёная баба»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.03.26 13:30

В Кандалакшском индустриальном колледже открыли новую мастерскую для подготовки энергетиков

В рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» в Кандалакшском индустриальном колледже открыли мастерскую по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электрических подстанций и сетей. Новое учебное пространство нацелено на повышение качества подготовки специалистов электротехнического профиля и развитие практикоориентированного обучения.

Обновленную мастерскую посетили заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина и министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова. Открытие новой мастерской стало возможным благодаря поддержке ПАО «ТГК-1» и правительства Мурманской области.

«Для правительства Мурманской области вопросы повышения надёжности электроснабжения и, что не менее важно, подготовка квалифицированных кадров для энергетической отрасли является приоритетом. Наша главная задача – обеспечивать северян стабильным, бесперебойным электричеством. Все мы помним события января этого года, когда недалеко от Мурманска были повреждены опоры ЛЭП. Энергетики работали практически в круглосуточном режиме и, несмотря на сложные погодные условия, сделали всё возможное, чтобы ликвидировать последствия аварии в максимально короткие сроки. Такие ситуации лишь подтверждают: нам нужно готовить специалистов, и открытие мастерской позволяет решать эту важную задачу», – сказала Анна Головина и поблагодарила компанию «ТГК-1» за вклад в развитие инфраструктуры, подготовку кадров и трудоустройство выпускников колледжа.

В мастерской Кандалакшского индустриального колледжа выполнен ремонт, установлены современная мебель и специализированное оборудование, смонтированы электрифицированные стенды для проведения лабораторно-практических занятий. Обучение здесь будут проходить ежегодно около 250 студентов по направлениям подготовки электротехнического профиля.

Как подчеркнул директор Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Андрей Жарников, компанию и колледж связывает многолетнее сотрудничество: студенты проходят практику, а специалисты предприятия участвуют в проведении демонстрационных экзаменов и в чемпионатном движении «Профессионалы». С 2026 года по инициативе компании в образовательную программу по направлению «Электроснабжение» включён профильный модуль, посвящённый устройству и обслуживанию систем релейной защиты и автоматики гидроэлектростанций.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, Кандалакшский индустриальный колледж входит в топ-10 национального рейтинга по трудоустройству и заработной плате выпускников, составленному по поручению Президента России Владимира Путина. Работа по развитию системы среднего профессионального образования ведется в рамках национальных проектов и стратегического плана «На Севере – жить!». За шесть лет количество созданных лабораторий и мастерских в регионе выросло в шесть раз – с 30 до 187. В 2026 году откроется ещё не менее 20.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563246/#&gid=1&pid=10

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

51DanilA
04.03.26 10:04
Маловато будет!
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
-Правовая консультация (18+)Как работаем и отдыхаем в марте 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)hh.ru и «Моя смена»: потребность в дополнительном заработке есть у 47% мурманчан-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 44 копейки, доллар укрепился на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)«Губернаторский контроль» подвёл итоги исполнения поручений и отработки обращений жителей Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»