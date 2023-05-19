В Кандалакшском индустриальном колледже открыли «Парту Героя» в честь подполковника Сергея Горячева, который принимает участие в специальной военной операции

Осенью 1994 года Сергея Горячева призвали на срочную службу, где он прошёл отбор в отряд специального назначения внутренних войск «Русь». Сергей принимал участие в первой и второй чеченских компаниях, также участвовал в операции по освобождению заложников в Буденновске. В 2000 году за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, ему было присвоено звание Героя РФ и вручена медаль «Золотая Звезда».

«Первыми получили право сесть за «Парту Героя» студенты-активисты, преуспевшие и в учёбе, Кирилл Черных и Анна Ванина», - рассказала Савенкова Оксана, исполнительный секретарь Кандалакшского отделения «Единой России», руководитель фракции партии в Совете депутатов Кандалакша.

Парта открыта при содействии Министерства образования и науки Мурманской области в рамках партпроекта «Новая школа».

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-kandalakshe-otkryli-partu-geroya