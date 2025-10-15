В Кандалакшском округе успешно реализуется губернаторский план «На Севере – жить!»

Реализация губернаторского плана «На Севере – жить!» в Кандалакшском округе стала одной из тем оперативного совещания в правительстве региона, которое состоялось 13 октября. Доклад об основных мероприятиях представил глава муниципалитета Александр Самарин, который отметил, что благодаря поддержке губернатора Андрея Чибиса, а также всей команды правительства Мурманской области с 2019 года во всех поселениях Кандалакшского округа выполнен большой объём работ, направленных на создание комфортных условий проживания. Мероприятия охватывают все сферы – от образования и здравоохранения до благоустройства и приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети.

Так, за последние годы в рамках нацпроекта «Демография» был построен детский сад в Алакуртти и физкультурно-оздоровительный комплекс «Северное сияние» в Кандалакше. По губернаторской программе «Арктическая школа» успешно реализованы 26 проектов. Выполнен капитальный ремонт школы №19 в Кандалакше. Созданы 9 «Точек роста», открыты 3 комнаты «Юнармии», во всех учреждениях образования заменены окна. Новые условия обучения созданы более чем для 6 тысяч детей.

Особое внимание уделяется благоустройству территорий. В рамках плана «На Севере – жить!» преобразились центральная площадь города, территория у фонтана, сквер Памяти в Зеленоборском, улица Кировская аллея. При поддержке губернатора Андрея Чибиса в Кандалакше появились новые точки притяжения – Речная и Морская набережные. Капитально отремонтированы 109 дворов. А благодаря программе «На Севере – твой проект» успешно реализуются инициативы жителей. Из наиболее значимых – ремонт подвесного пешеходного моста через реку Нива, установка арт-объекта в Лувеньге, обустройство мемориалов участникам СВО в Зеленоборском и Алакуртти. Помимо этого, реализованы проекты по освещению стадиона «Локомотив» и лыжной трассы в Зеленоборском. Капитально отремонтирована чаша бассейна в Кандалакше.

Активными темпами в муниципалитете развивается кластер «СОПКИ». На сегодняшний день в Кандалакшском округе создано 8 пространств: 4 молодёжных, 3 спортивных «СОПКИ.СПОРТ» и 1 пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Выполняется большой объём работ по ремонту улично-дорожной сети. Только в этом году в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» в Кандалакшском округе приведены в порядок более 35 тысяч кв. метров дорог и тротуаров. А благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в летний период был выполнен ремонт объездной дороги на участке порядка 7,5 км.

Большое внимание уделяется развитию туристической привлекательности территории. Ежегодно здесь появляются новые объекты – от гостиничного сервиса до общепита. Итог таких изменений – рост числа туристов. Только в прошлом году Кандалакшский округ посетили порядка 48 тысяч человек. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос в 3 раза.

Кандалакшский округ – активный участник программы реновации ЗАТО, инициированной губернатором Мурманской области и поддержанной Президентом России. Ключевые мероприятия проходят в Алакуртти и в Лупче-Савино. В рамках реновации в Алакуртти произведён ремонт дорог, выполнено благоустройство придомовых территорий, приведены в порядок подъезды. Строится дом культуры. В Лупче-Савино-2 возводятся новые объекты для 104-й артиллерийской бригады.

Завершая свой доклад, глава Кандалакшского округа подчеркнул, что это лишь небольшая часть тех позитивных изменений, которые происходят сегодня в муниципальном образовании в рамках плана «На Севере – жить!».

«Выражаю искренние слова благодарности губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису и всей команде регионального правительства за ту помощь, поддержку и внимание, которое оказывается Кандалакшскому округу. Будем продолжать нашу работу на благо жителей муниципалитета и делать все от нас зависящее, чтобы позитивных изменений с каждым годом становилось все больше!», – сказал Александр Самарин.

Фото (администрация Кандалакшского округа): https://gov-murman.ru/info/news/555106/#&gid=1&pid=6