В Кандалакшском районе и Печенгском округе ликвидированы два лесных пожара

Пожары на землях лесного фонда были обнаружены 23 августа и ликвидированы в течение суток: на территории Кандалакшского района на площади 0,03 га, на территории Печенгского округа – 0,1 га.

С начала пожароопасного сезона на территории Мурманской области ликвидировано 36 лесных пожаров на общей площади 189,71 га. По предварительным данным, за 2022 год по вине человека произошли 63,8% лесных пожаров.

Областное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах: запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, травы и иных горючих материалов.

В случае обнаружения лесного пожара нужно незамедлительно сообщить о нём в Региональную диспетчерскую службу по телефонам: 8-911-338-61-31 и 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова служб экстренного реагирования 112.