В Кандалакшском районе ликвидировали два возгорания на землях лесного фонда общей площадью 4,5 га

Предварительная причина лесных пожаров – неосторожные действия местного населения.

В Кольском районе лесной пожар возник по причине перехода огня с земель иных категорий. Возгорание ликвидировали на площади 13,84 га.

В ликвидации возгораний участвовали 36 работников лесопожарных формирований, 6 единиц техники. Все лесные пожары были ликвидированы менее чем за сутки.

«С 20 мая на территории Мурманской области установлен пожароопасный сезон. Регион признан полностью готовым обеспечивать охрану лесов от пожаров. Авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах будет осуществляться по 5 маршрутам протяженностью более 2 500 км. Кроме этого, утверждены 59 маршрутов наземного патрулирования лесов протяженностью более 7400 км. Призываем жителей и гостей нашего региона соблюдать правила пожарной безопасности в лесу: не используйте открытый огонь, не сжигайте мусор, траву и иные горючие материалы!» – подчеркнул на оперативном совещании заместитель губернатора Мурманской области – министр региональной безопасности Мурманской области Артем Долгов.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в случае обнаружения лесного пожара в Мурманской области незамедлительно звоните по телефонам: единый номер вызова служб экстренного реагирования 112; «прямая линия» лесной охраны 8 (800) 100-94-00 и региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области 8 (911) 338-61-31.