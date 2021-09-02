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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.21 09:30

В Кандалакшском районе отремонтируют мемориальный комплекс воинского захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил торги на ремонт мемориального комплекса воинского захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1944 гг, расположенного в Кандалакшском районе.

Победителем электронного аукциона стала компания из Кандалакши ООО «Тандэм». На прошлой неделе с компанией заключён муниципальный контракт на сумму 3,8 миллиона рублей. Работы будут выполняться на участке воинского захоронения №21, точные координаты которого N 67°05′15.48″, Е 31°07′39.65″.

По условиям контракта подрядчику необходимо вручную расчистить площади от кустарника, мелколесья и распланировать площади, разработать и уплотнить грунт, засыпать траншеи и котлованы, смонтировать дренажные трубы и колодцы, установить бортовые камни и устроить покрытие из тротуарной плитки.

Кроме того, необходимо устроить бетонный армированный фундамент под обелиск, монтировать обелиск, стелу и мемориальные плиты на готовое основание, осуществить гравировку на гранитную плитку.

Завершить работы необходимо до конца ноября 2021 года, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.

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