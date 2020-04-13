В Кандалакшском районе полицейскими задержана северянка, подозреваемая в нанесении ножевых ранений родному брату

В дежурную часть отдела полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации 37-летнего жителя посёлка Зеленоборский с проникающими ранениями спины. Телесные повреждения, полученные пострадавшим, врачи расценили, как повлекшие тяжкий вред здоровью.

Полицейские, прибыв в медучреждение, опросили потерпевшего и установили, что удар ножом ему нанесла родная сестра в ходе бытового конфликта.

Стражи порядка задержали по месту жительства 40-летнюю злоумышленницу и доставили в отдел полиции. Задержанная призналась в совершении преступления, причину агрессивного поведения пояснить не смогла.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ. Максимальное наказание, которое грозит северянке - лишение свободы на срок до 10 лет.