В Кандалакшском районе появятся центры образования «Точка роста»

В рамках национального проекта «Образование» в Кандалакшском районе продолжается создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они начнут функционировать с 1 сентября 2020 года в трех общеобразовательных учреждениях: городских школах № 10 и № 2 Кандалакши, сельской школе № 3 Алакуртти.

В настоящее время продолжается оформление помещений для размещения «Точек роста» в соответствии с фирменным стилем проекта.

В средней общеобразовательной школе № 3 сельского поселения Алакуртти завершен ремонт помещений, в которых будет функционировать центр. Полным ходом идут ремонтные работы в школах № 10 и № 2. Заказана специальная мебель для оборудования учебных кабинетов, зонирования помещений для проектной деятельности.

На подготовку помещений, выполнение ремонтных работ, оснащение и приобретение мебели для «Точек роста» из бюджетов разных уровней направлено более 10,5 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, педагоги, которые будут работать в «Точках роста», прошли очное обучение в Институте развития образования Мурманской области, областном «Кванториуме», а также дистанционно повысили квалификацию, изучив курс «Гибкие компетенции проектной деятельности».

В «Точках роста» школьники смогут посещать занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, учиться играть в шахматы, а также развивать навыки проектной работы.