В Кандалакшском районе проводится доследственная проверка по факту гибели девочки во время купания

Следственным отделом по городу Кандалакша проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела девочки 2008 года рождения.

В дневное время 25 июля 11-летняя погибшая со своей подругой, желая искупаться, вдвоем пришли к реке Лупче-Савино. Находясь в воде, одна из девочек начала тонуть. Вторая выбежала к дороге и позвала на помощь взрослых, однако спасти ребёнка не удалось.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, прибывшим на место происшествия следователем произведён осмотр тела погибшей. Каких-либо телесных повреждений, явно указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Предварительно причиной смерти девочки явилось утопление.

В настоящее время следователями опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. В том числе будет дана юридическая оценка действиям родителей, оставивших малолетних без присмотра.