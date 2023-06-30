В Кандалакшском районе состоится туристический слёт

С 15 по 23 июля состоится туристический слёт «Арктический рафтинг – 2023» на реке Нива. Организатором мероприятия выступает туристический клуб «Водиной» при поддержке Дома культуры н.п. Африканда и Фонда «АТР АЭС».

Мероприятие приурочено году активного туризма в Мурманской области и 50-летию Кольской АЭС.

В течение 9 дней участники смогут обучиться основам безопасности на бурной воде, пройти начинающий курс каякинга, потренироваться в управлении катамарана и рафта. Каждый участник турслёта после обучения может попробовать свои силы в различных гонках.

Открыта предварительная регистрация по двум направлениям: PRO; начинающие.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, награждение победителей и призёров гонок состоится 23 июля на поляне полевого лагеря (координаты лагеря: 67,30237° С, 32,50351° В, Мурманская область, посёлок Нивский, река Нива).

Фото (Валентин КОЛИНЬКО): https://gov-murman.ru