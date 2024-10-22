В Кандалакшском районе в рамках реновации ЗАТО благоустраивают дворовые территории, ремонтируют дороги и жилые дома

В Кандалакшском районе в программу реновации ЗАТО и населённых пунктов с дислокацией военнослужащих включены два населённых пункта – Алакуртти и Лупче-Савино. Часть запланированных на 2024 год работ выполнена.

Так, в Алакуртти завершён ремонт дорог на улицах Содружества и Заречной, благоустроено четыре дворовых территории: на улице Набережной, 21, 23, 25 и улице Нижняя Набережная, 11. В Лупче-Савино выполнен ремонт семи пустующих квартир, предназначенных для военнослужащих.

На сегодняшний день в рамках реновации ЗАТО продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Рабочие обновляют кровли и фасады в Алакуртти на улице Набережной, 23, а также на улице Нижней Набережной, 7 и 11. Кроме этого, там отремонтирован пищеблок детского сада, строится новый Дом культуры, планируется строительство школы и реконструкция системы энергоснабжения в гарнизоне.

«Наша цель – сделать жизнь военнослужащих на Севере комфортней. Благодаря поддержке федерального центра и активному участию жителей Кольского Заполярья мы к этой цели уверенно идём», – отметил глава областного Минстроя Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, план реновации ЗАТО был инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и поддержан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/