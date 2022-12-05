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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.22 15:30

В Кандалакшском районе завершается строительство детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса

Школа по самбо, дзюдо и вольной борьбе скоро откроется в Кандалакше. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Демография» и государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта». 

В минувший четверг, 1 декабря, с выездной проверкой в Кандалакшский район отправилась министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич. Один из строительных объектов, которые посетила глава регионального Минстроя – физкультурно-оздоровительный комплекс в Кандалакше. 

«Объект уже находится в стадии завершения. Стены спортивного зала практически полностью зашиты звукоизолирующими панелями отечественной разработки, наготове спортивный паркет из ясеня. Важно отметить, что при строительстве комплекса использовалась уникальная технология, которая позволяет избавиться от радиаторов в помещении. Это ещё одна отечественная разработка. Панель крепится на потолке, принцип её работы обеспечивает равномерный прогрев помещения. Такой вид отопления является наиболее эффективным и экономичным для помещений с большой высотой потолка. Работы ещё много, но мы торопимся. Надеемся, что спортсменам здесь будет комфортно, и комплекс станет местом притяжения в Кандалакше», – отметила Ирина Вабищевич.

Как сообщает региональное Министерство строительства, вторым объектом проверки стал детский сад в Алакуртти, строительство которого началось в августе 2020 года. Внутри здания на данный момент в один слой окрашены стены, подготовлены дверные проемы, установлены окна, в ближайшее время подключат отопление, уложат напольное покрытие и смонтируют двери. Впереди также монтаж теневых навесов и беседок для малышей. 

«Завершающим штрихом станет архитектурная подсветка обоих зданий. Она очень важна для нашего региона, ведь мы с вами практически всю зиму находимся в темноте. Подсветка смотрится современно и динамично, снижает дискомфорт от недостатка естественного света», – подчеркнула министр.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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